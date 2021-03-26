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Макрон выступил за сотрудничество ЕС с Россией

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза (ЕС) должны сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога. Его слова приводит ТАСС.

«В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», — отметил французский лидер.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи. До этого он обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Он также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.

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