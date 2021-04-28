Украина отвергла предложенные Россией механизмы прекращения огня в Донбассе

Украина отвергла предложенные Россией на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил по итогам встречи ТКГ полпред России Борис Грызлов, передает «Интерфакс».

По его словам, вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на «выстраивание запутанных "юридических конструкций"» для того, чтобы не признать Донбасс в качестве стороны конфликта.

Также Грызлов заявил, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня.

О том, что участники ТКГ не смогли согласовать компромиссный механизм по контролю за перемирием, стало известно ранее. Представители самопровозглашенных республик Донбасса предложили семь вариантов документа, регламентирующего координационный механизм верификации и предотвращения нарушений режима прекращения огня.

Донецк утверждает, что Киев саботирует обсуждение нарушения перемирия в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, выступает против прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик.