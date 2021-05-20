Президент Украины Владимир Зеленский назвал паспортизацию первым шагом к российской «аннексии» Донбасса. Трансляция большой пресс-конференции доступна на его официальной странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что при нем в несколько раз уменьшено количество обстрелов на линии соприкосновения.

Он напомнил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Донбассе и отметил, что по этому вопросу начат разговор между Украиной и Россией.

Пресс-конференция Зеленского, как и анонсировалось ранее, началась без пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Вместо нее мероприятие модерирует глава информационного департамента офиса президента Украины Ирина Победоносцева. Мероприятие проходит в Киеве на авиастроительном предприятии «Антонов».

19 мая стало известно, что Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Новый план является первым документальным оформлением позиции по изменению Минских соглашений.