Зеленский начнет пресс-конференцию на фоне одного из крупнейших самолетов в мире

Президент Украины Владимир Зеленский начинает большую пресс-конференцию в день второй годовщины нахождения у власти. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов на фоне одного из крупнейших по грузоподъемности самолетов в мире — «Руслан» (Ан-124-100). Производителем воздушного судна является серийный завод «Антонов», расположенный в Киеве.

Рядом с авиастроительным предприятием одновременно начался митинг, передает Telegram-канал Klymenko Time. Протестующие вышли с плакатами «ст. 111 Зе!Готуйся». Таким образом они намекают Зеленскому на статью о государственной измене.

17 мая сообщалось, что Зеленский потерял более половины электората. За него отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году во время президентских выборов.

В апреле сообщалось, что Зеленский возглавил рейтинг доверия к украинским политикам. Ему доверяют 46 процентов граждан, не доверяют — 51 процент.