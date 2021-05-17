Зеленский потерял более половины электората

За президента Украины Владимира Зеленского отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг».

В частности, среди тех, кто во втором туре поддержал кандидата Зеленского, уже 33 процента поддержали бы другого кандидата, 15 процентов — не голосовали бы вообще, 2 процента — испортили бы бюллетень. Также 8 процентов среди тех, кто поддерживал Зеленского, не смогли ответить на вопрос, поддержали бы ли они его снова.

Таким образом, среди тех, кто раньше поддерживал нынешнего президента, 58 процентов не сделали бы этого во второй раз. Зеленский потерял более половины своего электората.

Опрос проводился в период с 13 по 21 марта на всей территории Украины, кроме неподконтольных районов Донецкой и Луганской областей. Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше.

В апреле сообщалось, что Зеленский возглавил рейтинг доверия к украинским политикам. Ему доверяют 46 процентов граждан, не доверяют — 51 процент.