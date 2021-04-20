Большинство украинцев выступили против второго срока Зеленского

Большинство граждан Украины выступают против второго президентского срока Владимира Зеленского. Таковы результаты опроса компании SOCIS, пишет Obozrevatel.

На вопрос, поддерживают ли они, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году, 52,1 процента ответили отрицательно; 26,2 процента опрошенных сказали, что поддерживают, 15,9 процента украинцев полагают, что до выборов еще много времени.

Более половины (57,1 процента) респондентов назвали деятельность Зеленского на посту президента непрофессиональной и дилетантской. Свыше 16 процентов опрошенных считают ее популистской. Компетентной власть Зеленского сочли 12,1 процента граждан.

Кроме того, 46,9 процента украинцев полагают, что Зеленский не выполнил большинство обещаний, которые давал перед президентскими выборами.

Ранее в апреле сообщалось, что Зеленский возглавил рейтинг доверия к украинским политикам. Ему доверяют 46 процентов граждан, не доверяют — 51 процент.