Подсчитаны выполненные обещания Зеленского

Владимир Зеленский за два года президентства выполнил предвыборную программу на 25 процентов, подсчитали в Комитете избирателей Украины. Об этом в среду, 19 мая, пишет «Страна.ua».

Всего эксперты выделили 30 пунктов избирательной программы, из которых 22 не выполнены. Восемь выполнены полностью или частично, в том числе обещания по формированию прозрачного рынка земли, внесению законопроектов о снятии неприкосновенности с высших должностных лиц, капитальному ремонту инфраструктуры в стране.

«Преимущественно реализованы "второстепенные" обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены», — заявили в Комитете избирателей

Зеленский также обещал повысить пенсионное обеспечение и создать в стране такие условия жизни, которые бы заставили граждан вернуться с заработков за границей, напомнили в организации.

В конце апреля сообщалось, что, согласно результатам опроса, большинство граждан Украины выступают против второго президентского срока Зеленского.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



