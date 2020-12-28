На Украине высказались о превращении Зеленского в Порошенко

Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский превратился в бывшего главу государства Петра Порошенко и не выполнил своих обещаний. Он высказался об этом в интервью RT, передает РИА Новости.

Добкин признался, что голосовал за Зеленского во втором туре, считая его «идеальным персонажем для Украины постмайданной». Однако сейчас политик считает, что «ошибся».

«Он превратился в Петра Алексеевича, как так и есть? Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного», — сказал Добкин.

Он добавил, что Зеленский обещал принести мир и сделать так, чтобы «было чувство справедливости у людей». Также Зеленский говорил, что он — «приговор Порошенко», напомнил Добкин.

Ранее в Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского и сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего главы государства Петра Порошенко.

25 декабря Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал он.