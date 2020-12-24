В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства в Украине. И переходим просто в парламентскую республику», — пояснил Гончаренко, который представляет фракцию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В марте сообщалось, что Зеленский отказался пожимать руку депутату Гончаренко после того, как тот раскритиковал его на заседании Рады. Президент посоветовал парламентарию «никогда не переходить на личности».

В декабре стало известно, что почти треть украинцев назвали Зеленского неудачником 2020 года. Политиком года его сочли 14,5 процента граждан.

При этом около половины украинцев признали Зеленского разочарованием года.