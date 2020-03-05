Зеленский не подал руки критиковавшему его депутату

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожимать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента. Об этом пишет портал «Украинская правда».

По его данным, в ходе рассмотрения в Раде вопроса о назначении нового премьер-министра, Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. Депутат также заявил, что украинские министры получают слишком высокие зарплаты, а парламентариям от партии «Слуга народа» якобы передают деньги в конвертах.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Украина 112», видно, как после завершения заседания Зеленский подошел поговорить с Гончаренко по поводу критики в свой адрес. Депутат протянул президенту руку, однако тот воздержался от рукопожатия. «Никогда не переходите на личности», — приводит портал слова Зеленского.

На внеочередной собрании Верховная Рада назначила нового главу правительства — Дениса Шмыгаля. Предложение украинского президента поддержал 291 депутат. Также парламент утвердил новый состав правительства. В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников. Это вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

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