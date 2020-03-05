Новый премьер Украины забыл о министре-женщине

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль забыл упомянуть министра социальной политики Марину Лазебную во время представления состава своего правительства. Видео с заседания опубликовано на YouTube-канале «24 канала».

Шмыгаль перечислял имена и должности министров, но, не назвав Лазебную, перешел к другому вопросу. Из-за этого в зале поднялся шум. Тогда председатель кабмина заглянул в документы, лежащие рядом, и произнес: «Министр социальной политики, кандидат наук, женщина Лазебная Марина Владимировна. И это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме».

Накануне, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников. Это вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

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