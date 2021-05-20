На Украине задержали двух самых влиятельных воров в законе после слов Зеленского

На Украине задержаны два самых влиятельных вора в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван. Это произошло после того, как 14 мая президент Владимир Зеленский ввел санкции против 557 криминальных авторитетов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Задержанным вменяется распространение влияния через преступные организации. «Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан», — говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что оба подозреваемых считались одними из самых влиятельных воров в законе на Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской, а также в ряде областей западной части страны.

Сейчас следователи готовят им сообщение о подозрении по статье 255-1 («Создание преступной организации») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил о введении санкций против 557 воров в законе. Из них 111 криминальных авторитетов — иностранные граждане.