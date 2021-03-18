Российского вора в законе задержали на Украине

В Одессе задержали 44-летнего гражданина России, вора в законе по кличке Мамука Хонский. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, Мамука Хонский незаконно находится на территории Украины, временно проживая в Одессе. Правоохранителям удалось установить местонахождение преступника. В настоящий момент решается вопрос о принудительном выдворении криминального авторитета за пределы Украины с запретом въезда.

В 2005 году уроженец Грузии и гражданин РФ получил статус «вора в законе» во время заключения в колонии. За совершение тяжких преступлений он провел в тюрьме около 20 лет. В октябре прошлого года он был освобожден.

Ранее, 18 марта, сообщалось, что в Одессе прошла спецоперация по задержанию банды во главе с вором в законе Леваном Мирцхулавой, известным в криминальных кругах как Пучур или Леван Сухумский. Группировку грузин накрыли на улице Сегедской.

4 июня Верховная Рада приняла закон о ворах в законе и преступных сообществах, согласно которому за создание преступного сообщества и статус вора в законе следует уголовная ответственность. Также наказание предусмотрено для тех, кто обращается к авторитетам за помощью.