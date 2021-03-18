В Одессе задержали банду во главе с вором в законе Пучуром

В Одессе прошла спецоперация по задержанию банды во главе с вором в законе Леваном Мирцхулавой, известным в криминальных кругах как Пучур или Леван Сухумский. Об этом сообщает ИА «ГлавПост».

Группировку грузин накрыли на улице Сегедской.

33-летний Пучур был коронован в Турции в 2013 году. В 2014 году его уже задерживали в Одессе и депортировали в Грузию. То же повторилось и в 2017 году.

Ранее сообщалось, что одного из главных воров в законе Украины Неделю заметили отдыхающим в Греции. По словам очевидцев, объявленный в международный розыск авторитет не скрывается и каждый день обедает в модном ресторане в центре Афин.

4 июня Верховная Рада приняла закон о ворах в законе и преступных сообществах, согласно которому за создание преступного сообщества и статус вора в законе следует уголовная ответственность. Также наказание предусмотрено для тех, кто обращается к авторитетам за помощью.