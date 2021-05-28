Киев захотел включить «трудные вопросы» в повестку встречи Путина и Зеленского

Киев хочет включить «трудные вопросы» в повестку возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает УНИАН.

По его словам, руководитель офиса Андрей Ермак активно продвигает тему двусторонней встречи. Однако вопрос заключается в том, удастся ли «в повестку дня этой встречи заложить то количество трудных вопросов, которые требуют решения».

Эти вопросы накапливались семь лет и создают очень негативную ситуацию вокруг двусторонних отношений, продолжил Подоляк.

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«И это не только война, а это экономические плохие отношения и политические плохие отношения, и практически отсутствие любой прямой коммуникации на уровне каких-либо председателей государственных институтов, то есть мы практически не общаемся», — пояснил он.

Советник главы президентского офиса добавил, что встреча должна проходить в третьей стране, занимающей нейтральную позицию.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России посоветовал вести переговоры по урегулированию конфликта с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского президента в Москве.

В конце мая Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку мероприятия.