Украина назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для проведения встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «НВ».

По словам Кулебы, встреча состоится, если на ней будут обсуждаться вопросы Крыма и Донбасса. У Киева и Москвы «серьезные противоположные подходы к этой встрече», отметил глава МИД.

«Но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. [...] Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», — заверил Кулеба.

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Министр добавил, что не может назвать точные сроки, поскольку не работает «ни в секции гороскопов, ни прогнозов погоды».

Ранее Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. По словам украинского лидера, она может состояться «на нейтральной территории».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку мероприятия. Он рассказал, что «есть наброски возможных тем к обсуждению».

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России ответил, что Киев должен вести переговоры по урегулированию конфликта с представителями самопровозглашенных республик. При этом Путин согласился принять украинского президента в Москве.