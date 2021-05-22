Глава МИД Украины раскрыл подробности «рождения» встречи Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что дело председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука не помешает встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он раскрыл подробности в интервью изданию «НВ».

«Но, в принципе, она "рождается" очень трудно. Однако мы подтверждаем, что готовы к разговору, главная тема которого — это, безусловно, прекращение войны и мир на Украине. К этому разговору не должно быть внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решение в России принимает Владимир Путин, и никто другой», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба выразил уверенность, что если встреча состоится, то Зеленский «будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы».

При этом он подчеркнул, что украинская сторона не будет встречаться с Путиным для того, «чтобы не говорить о Донбассе и Крыме».

21 мая Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц.

До этого на большой пресс-конференции он заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. По словам Зеленского, двусторонние переговоры могут пройти «на нейтральной территории». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи. Он подчеркнул, что переговоры идут непросто.