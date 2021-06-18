Украина назвала основание для пересмотра Минских соглашений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями Донбасса российских паспортов является «фундаментальной вещью» для пересмотра Минских соглашений. Об этом пишет УНИАН.

«630 тысяч паспортов, выданных РФ», — подчеркнул он. Данилов отметил, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно.

Также секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона выполнила все договоренности по итогам Парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, однако Россия якобы «не желает выполнять свою часть договоренностей».

Ранее Данилов заявил, что правительство Украины не видит возможности провести выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей в нынешней ситуации. Он пояснил, что это невозможно, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат контроль над неподконтрольными территориями, в частности, над границей с Россией.

17 июня спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена призвал внести изменения в Минские соглашения. Он заявил, что сформулировать новые положения необходимо до визита президента Украины Владимира Зеленского в США.