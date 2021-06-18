Украина назвала ДНР и ЛНР концлагерем

Правительство Украины не видит возможности провести выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей в нынешней ситуации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он пояснил, что это невозможно, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат контроль над неподконтрольными территориями, в частности, над границей с Россией.

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«Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?» — сказал секретарь СНБО, говоря о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Данилов назвал нонсенсом проведение выборов по украинскому законодательству, пока в Донбассе присутствуют «российские танки, генералы и офицеры».

Ранее Данилов признал, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде.

17 июня спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена призвал внести изменения в Минские соглашения. Он заявил, что сформулировать новые положения необходимо до визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошедшей 16 июня в Женева встрече российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден выразили свою приверженность Минским соглашениям.