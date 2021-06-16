Россия
 
Последние новости
Путин рассказал о разговоре с Байденом после резких слов в его адрес
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Байдена
Психолог раскрыла секреты удачного путешествия с детьми
Путин высказался о вероятности новых санкций со стороны США
Госдума одобрила законы о регулировании интернета
В фильме «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея
Россиянина посадили на два года за съеденную взятку для сотрудника ФСБ
Женщина рассказала о «вечной» мести бывшему парню и вызвала споры в сети
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
Путин назвал единственное обязательство России по Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и Байден «мазком» затронули вопрос Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
Фото: Saul Loeb / AP

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров в Женеве затронули тему вступления Украины в НАТО «мазком». Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции по результатам встречи. Его слова передает РИА Новости.

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь пожалуй нечего обсуждать», — сказал Путин.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Ранее Североатлантический альянс опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в НАТО. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине утвердили специальный план вступления страны в НАТО
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
В НАТО подтвердили вступление в альянс Украины и Грузии