Путин и Байден «мазком» затронули вопрос Украины

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров в Женеве затронули тему вступления Украины в НАТО «мазком». Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции по результатам встречи. Его слова передает РИА Новости.

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь пожалуй нечего обсуждать», — сказал Путин.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Ранее Североатлантический альянс опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в НАТО. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.