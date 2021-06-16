На Украине утвердили специальный план вступления страны в НАТО

Кабинет министров Украины утвердил специальный план вступления страны в НАТО. Решение было принято на заседании правительства, сообщает «Страна.ua».

Согласно документу, среди военных и государственных служащих будут проводиться разъяснительные работы по вопросам евроатлантической интеграции, а для информирования граждан будут разработаны «стратегические нарративы» о необходимости вступления страны в НАТО.

В программе также перечислены меры по антикоррупционной деятельности, эффективному финансовому контролю и дальнейшие действия по реформе децентрализации. Тщательной проверке со стороны контрольных органов подвергнется деятельность политических партий и их финансирование.

По всей стране установят базовые станции глобальных навигационных спутниковых систем. Планируется обмен данными с НАТО по вопросам окружающей среды, выброса радиоактивных веществ и защиты важной стратегической инфраструктуры.

14 июня НАТО опубликовало итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.

12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.

Программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО была принята в феврале и в мае прошла все этапы голосования.