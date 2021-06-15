На Украине потребовали конкретики насчет членства в НАТО

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович потребовал конкретики насчет перспектив членства в НАТО. Он заявил об этом в эфире программы «Свобода слова», трансляция велась на YouTube-канале ICTV.

«Это не окончательный ответ. Потому что окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина. Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России», — сказал Арестович.

Ранее 14 июня НАТО опубликовало итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. «Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по собственным достоинствам», — говорится в тексте сообщения.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит вступление Украины в НАТО на встрече с американским лидером Джо Байденом.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.