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Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

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Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе. Видео доступно в Twitter-аккаунте Белого дома.

По его словам, Киев может стать членом альянса, если будет соответствовать критериям НАТО. «Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям», — заявил Байден. Он добавил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

Ранее НАТО опубликовало итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. «Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по собственным достоинствам», — говорится в тексте сообщения.

7 июня Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили перспективы вступления Киева в НАТО. Американский президент заверил, что «позиция Украины обязательно будет учтена» при обсуждении в альянсе стратегических вопросов и планируемых мероприятий. Встреча Зеленского и Байдена запланирована в конце июля в Вашингтоне.

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