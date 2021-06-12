Украина потратит военную помощь США на углубление совместимости с НАТО

Власти Украины направят 150 миллионов долларов помощи от США на оборону границ страны и углубление совместимости с НАТО. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя», — добавил глава ведомства Андрей Таран.

Министр отметил, что Вашингтон предоставляет Киеву «беспрецедентную поддержку» в усилении обороноспособности и национальной устойчивости. В период с 2014 по 2021 год Украина получила от правительства США военную помощь почти на 2,5 миллиарда долларов.

11 июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.

Ранее в июне госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, у Киева есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться по пути, который приведет страну в альянс. Блинкен уточнил, что речь идет о движении «в сторону готовности к членству в будущем».