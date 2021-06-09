Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у Киева есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться по пути, который приведет страну в НАТО. Блинкен уточнил, что речь идет о движении «в сторону готовности к членству в будущем». Он также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в альянсе.

26 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Он заявил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание альянса найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение.