Украина осталась разочарована отказом пригласить ее на саммит НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, Киев понимает желание своих союзников провести саммит в закрытом режиме, как это было в 2017 году. «Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины», — сказал Кулеба.

Он добавил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание альянса найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение. «Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году?» — отметил министр.

8 мая замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что саммит НАТО, запланированный на 14 июня, пройдет без участия Украины как страны-партнера. Однако вопрос о взаимоотношениях с республикой обязательно будет там обсуждаться, заверил чиновник.

Ранее Кулеба назвал вступление Украины в НАТО исторически неизбежным и добавил, что Запад рано или поздно согласится принять республику в военный блок. По последним данным, около 64 процентов жителей Украины полностью или частично поддерживают идею вступления в НАТО.