Названа доля поддерживающих вступление в НАТО украинцев

Около 64 процентов жителей Украины полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления республики в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованного на сайте Украинского института будущего (UIF).

По данным опроса, полностью поддерживают идею интеграции 43 процента украинцев, еще 21 процент — скорее поддерживает. Совсем не поддерживают стремление страны вступить в Североатлантический альянс только 12 процентов граждан, еще семь — скорее не поддерживают, 12 процентов опрошенных вообще не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Социологи также назвали долю жителей, верящих, что интеграция Украины в Североатлантический альянс полностью завершится до конца 2021 года — семь процентов. Еще 28 процентов уверены, что вступление возможно в ближайшие годы, 37 процентов опрошенных полагает, что этот процесс затянется на более продолжительный срок, 14 процентов вовсе не верят в присоединение страны к военному блоку.

Всего в исследовании приняли участие 1148 украинцев старше 18 лет со всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность опроса не превышает 3,5 процента.

Ранее стало известно, что большинство граждан Украины не поддерживают идею о выдвижении на второй срок президента республики Владимира Зеленского. Одобряют его возможность баллотироваться повторно менее 30 процентов жителей страны.