Социологи раскрыли рейтинг украинских политических партий

Наиболее популярными среди украинских избирателей остаются пропрезидентская партия «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), возглавляемая бывшим вице-премьером Украины Юрием Бойко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Социальный мониторинг».

Таким образом, если бы выборы в Верховную Раду состоялись на Украине в конце марта, на депутатские кресла могли бы претендовать всего четыре политические силы: «Слуга народа» — 23,9 процента, ОПЗЖ — 20,5 процента, партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 16,1 процента и партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 11,5 процента.

При этом социологи раскрыли рейтинг проходящей через процедуру ликвидации «Партии Шария», лидер которой подозревается в государственной измене в пользу России, — 3,2 процента. Отмечается, что еще 2,3 процента украинцев испортили бы бюллетень.

Всего в исследовании приняли участие три тысячи украинцев старше 18 лет. Опрос проходил в период с 24 по 30 марта и охватил все украинские регионы, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Утверждается, что погрешность опроса не превышает 1,83 процента.

Ранее стало известно, что более половины жителей Украины используют русский язык дома в качестве основного или наравне с украинским. При этом более 48 процентов граждан страны признались, что общаются только или в большей степени на украинском языке.