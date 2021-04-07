Половина украинцев признались в использовании русского языка дома

Более половины жителей Украины признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с украинским. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», озвученные в эфире YouTube-канала «Первый независимый», передает РИА Новости.

Так, 24,4 процента опрошенных рассказали, что пользуются исключительно или преимущественно русским языком, а еще 26,9 процента отметили, что говорят в семьях на русском и украинском в равной степени. Еще 48,6 процента ответили, что общаются только или в большей степени на украинском языке.

Опрос проводился с 24 по 30 марта во всех регионах Украины, исключая самопровозглашенные республики Донбасса. В нем приняли участие три тысячи человек старше 18 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского языка». Представитель офиса президента пояснила, что русский язык — это часть культурного разнообразия страны.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.