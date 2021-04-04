В офисе Зеленского заявили о существовании «украинского русского языка»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что у России нет монополии на владение русским языком. В интервью телеканалу «Дом» она подчеркнула, что существует и украинский русский язык.

Представитель офиса президента пояснила, что русский язык — это часть культурного разнообразия страны. В пример она привела английский язык, на котором говорят все континенты, а Британия не является его монопольным владельцем. «И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — подчеркнула Мендель.

В начале марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Позднее Аваков предложил использовать русский язык для «контрпропаганды» против России.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.