Аваков заявил об обязанности украинцев использовать русский язык

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который ранее заявлял, что русскоязычная культура принадлежит украинцам, считает, что Украина не должна отказываться от русского языка, а использовать его для «контрпропаганды» против России. Об этом сообщает агентство «Українські Новини».

Он уверен, что украинцы должны приветствовать развитие «нашего русского языка», на котором говорят миллионы граждан, и давать ему возможность свободно развиваться. При этом себя Аваков назвал «русскоязычным украинским националистом».

По его мнению, русский язык не является торговой маркой с правом полного распоряжения, и украинцы обязаны его использовать.

«Старший по происхождению украинский язык, безусловно, богаче, образней и ярче русского — спорьте кто желает — но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?» — отметил Аваков.

Он добавил, что на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов человек в мире, и только половина из них живет в России. «Так что неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни», — резюмировал он.

3 марта сообщалось, что Аваков призвал не отдавать России русский язык. Он выразил уверенность, что русская языковая культура является достоянием украинского общества.

На Украине участились бытовые конфликты из-за использования русского языка после того, как 16 января сфера обслуживания перешла на украинский. При этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за первый месяц он получил более 600 жалоб на сограждан из-за использования русского языка.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.