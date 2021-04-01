Украина заявила о принудительно записанном в русские «украинце Гоголе»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские». Об этом пишет «Страна.ua».

«"Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы". Эти слова украинского писателя Николая Гоголя из "Мертвых душ" очень актуальны 1 апреля. Сегодня не только День дурака. Это еще и повод прямо сейчас взглянуть на свою книжную полку и найти там книгу Гоголя. Именно Николая Гоголя — одного из самых известных украинских писателей, который родился именно в этот день 212 лет назад, в Сорочинцах на Полтавщине», — заявил Ткаченко.

По его словам, «россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и классика русской литературы».

«Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском. На самом деле, Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь», — возмутился министр.

30 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который ранее говорил, что русскоязычная культура принадлежит украинцам, заявил, что граждане не должны отказываться от русского языка, а использовать его для «контрпропаганды» против России.

До этого Россотрудничество назвало Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». В ответ Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в посягательстве на наследие писателя. «В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря не может вызывать никаких сомнений», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.