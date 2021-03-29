Украина обвинила Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко

Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

МИД назвал поэта непримиримым борцом за национальное возрождение Украины и освобождение из-под российского гнета.

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря не может вызывать никаких сомнений», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Киев заявил, что отрицает «любые российские нарративы» о Шевченко.

Ранее на сайте «Россотрудничества» появилось сообщение, что «в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко, 10 марта, состоится телемост с Русским Домом в Киеве в целях подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов».