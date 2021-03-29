Киевский университет оценил идею лишить Лукашенко звания почетного доктора

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров прокомментировал идею лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Бугров оценил возможность такого развития событий в настоящий момент. «На самом деле на сегодняшний день отсутствует процедура. Мы живем в правовом государстве, поэтому должен быть механизм лишения таких званий», — сказал он.

По его словам, историко-мемориальная комиссия дала заключение ученому совету КНУ, что такого прецедента никогда не было.

«И на этом дискуссия приостановилась, но она не завершена. Этот вопрос политико-правового характера. Поэтому я буду предлагать ученому совету создать комиссию из специалистов юристов, историков и политологов, чтобы разработать какое-то видение о возможности лишения», — пообещал ректор.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор.