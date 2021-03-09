Зеленский призвал украинцев двигаться дальше школьных знаний

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 207-й годовщиной со дня рождения писателя Тараса Шевченко и призвал их «осознать реальный масштаб его личности». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«(...) Время осознать реальный масштаб его личности. Неординарной, яркой, многогранной и существенно более широкой, чем клишированный хуторянский образ старого дедушки в кожухе», — написал президент про писателя. По его словам, Шевченко — это «зажигательная смесь энергии, духа, борьбы, драйва», а его творчество — классика и мейнстрим одновременно.

«Его слова мотивируют, вдохновляют и закаливают уже не одно поколение украинцев. Шевченко — это наша суперзвезда», — заявил Зеленский и призвал украинцев двигаться дальше от знаний, полученных на школьных уроках, чтобы «открывать для себя всю полноту его личности».

«С днем ​​рождения, всегда современный и крутой Тарас Григорьевич Шевченко!» — резюмировал президент.

9 марта исполняется 207 лет со дня рождения Шевченко, а 10 марта — 160 лет со дня его смерти. Он считается основоположником украинской литературы. Наиболее известными его книгами являются сборник стихотворений «Кобзарь» и поэма «Гайдамаки».