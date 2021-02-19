Большинство украинцев выступили против второго срока Зеленского

Большинство украинцев выступили против второго президентского срока Владимира Зеленского. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром «Социс», передает «Интерфакс-Украина».

57,1 процента опрошенных не поддержали бы повторное выдвижение Зеленского на президентские выборы в 2024 году. Поддержали бы решение баллотироваться 27,9 процента респондентов.

Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то за Зеленского проголосовали 18,3 процента граждан, за его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко — 13,8 процента, за бывшего премьера Юлию Тимошенко — 8,3 процента, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8 процентов.

Ранее стало известно, что почти две трети украинцев (65 процентов) согласны, что их страна находится под внешним управлением.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года. Срок его полномочий составляет пять лет.