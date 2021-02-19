Большинство украинцев признали внешнее управление страной

Почти две трети украинцев (65 процентов) согласны, что их страна находится под внешним управлением. Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского института будущего.

Чаще других с этим тезисом соглашались жители восточных и южных регионов (75 процентов и 71 процент). В Киеве так считают 55 процентов опрошенных, на западе страны — 56 процентов.

Вместе с тем только 22 процента респондентов не согласны с тем, что Украина управляется извне.

В декабре 2020 года были опубликованы результаты опроса центра «Социальный мониторинг», согласно которым большинство граждан считают президента Украины Владимира Зеленского зависимым от внешнего влияния.

Одновременно его электоральный рейтинг упал до рекордно низкого уровня — за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны. В случае проведения второго тура в паре Зеленский и Порошенко за действующего украинского лидера проголосовали бы 30,6 процента граждан.