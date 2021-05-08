Украину не пригласили на саммит НАТО

Саммит НАТО, запланированный на 14 июня, пройдет без участия Украины как страны-партнера. Об этом в разговоре с «Интерфакс-Украина» сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

«В этом саммите примут участие только страны-члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена», — сказал Жовква, уточнив, что решения по итогам мероприятия будут зафиксированы в специальном документе.

Замглавы офиса президента Украины также отметил, что НАТО иногда не приглашает на свои саммиты страны-партнеры. «Например, такими были саммиты в Лондоне в 2019 году или Страсбурге и Келе в 2009 году, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в узком кругу государств-членов НАТО», — добавил он.

При этом Жовква допустил, что решение о формате мероприятия может быть пересмотрено.

Ранее в мае стало известно, что участники июньского саммита НАТО обсудят дорожную карту по вступлению Украины в альянс. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет затронут «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы». По его словам, Киеву планируют указать путь, необходимый для вступления в НАТО.