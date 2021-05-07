США и НАТО приготовились продавать Украине летальное оружие

Украина получит от США и других стран НАТО летальное оружие при развитии военного сотрудничества, об этом заявил глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит ТАСС.

Таким образом первый президент страны прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. По его словам, тот подтвердил готовность к военно-техническому сотрудничеству не только с Вашингтоном, но и с другими государствами.

«Прошло время, когда нам отказывались продавать летальное оружие. Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательных аппаратах, противотанковом оружии, все это будет покупаться и продаваться», — подчеркнул Кравчук. Глава украинской делегации также отметил, что во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и Великобританию также были подписаны документы о военно-техническом сотрудничестве.

Зеленский и Блинкен встретились в Киеве 6 мая. Госсекретарь заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещал, что Вашингтон даст ответ на агрессивные действия России. Он также отметил, что Соединенные Штаты хотели бы более «стабильных и предсказуемых» отношений с Москвой.