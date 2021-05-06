США поддержали вступление Украины в НАТО. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она ответила утвердительно на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс.

Украина подтвердила заявление американской стороны. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Вашингтон в очередной раз подтвердил статус стратегического партнера страны. «В альянсе много участников, поэтому работа продолжается», — добавил политик.

Ермак также подчеркнул, что Киев рассматривает различные варианты взаимодействия с США для обеспечения безопасности в Черном море.

3 мая стало известно, что дорожную карту по вступлению Украины в НАТО обсудят на саммите организации в июне. Отмечалось, что Киеву планируют указать путь, необходимый для вступления в Североатлантический альянс.