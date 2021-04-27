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Шойгу дал оценку военным действиям НАТО и США в Европе

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Фото: Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе приводят к росту военной опасности, а также разжигают националистические настроения на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать"», — заявил министр.

Он также отметил, что вооруженный конфликт на Донбассе стал результатом националистических настроений, которые подогреваются Западом.

Шойгу подтвердил, что Россия внимательно следит за «угрожающей деятельностью» США и Альянса. В том числе, недавно была обнаружена переброска войск национальной гвардии США в албанский порт Дуррес. Москва предпринимает ответные меры и также перебрасывает две армии и три соединения ВДВ на западные рубежи для выполнения учебно-боевых задач.

Ранее сообщалось, что в Крыму начались масштабные военные учения российских Вооруженных сил, а в начале апреля Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии.


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