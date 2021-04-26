На Украине обвинили Россию в желании атаковать из Белоруссии

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк призвал власти «не расслабляться» перед лицом угрозы со стороны России и обвинил ее в желании атаковать территорию страны со стороны Белоруссии, пишет УНИАН.

По его словам, несмотря на то, что Москва отвела Вооруженные силы из своих юго-западных регионов, она продолжит давить на Киев дипломатическим путем и искать новые способы закрепиться на границах республики. «Следующий шаг, возможно, будет в Беларуси. Получить российскую армию на северных границах — это нам точно не улучшит ситуацию», — сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что обострение конфликта между странами все еще не закончилось и Россия не отказалась от своих планов «захватить» регион. «Мы видим только верхушку айсберга, внешние проявления», — добавил экс-секретарь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начали возвращаться к местам постоянного базирования 23 апреля.

Позднее отвод российских войск от границ с Украиной назвали личной заслугой президента Владимира Зеленского. Об этом заявил замглавы его офиса Андрей Ермак. Он уверен, что глава государства провел «беспрецедентную работу» и назвал этот факт весьма красноречивым.