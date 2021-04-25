Кравчук анонсировал исторический шаг по установлению мира в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию в Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом», передает РИА Новости.

На внеочередном заседании подгруппы ТКГ украинская сторона предложила дополнительные меры контроля по соблюдению режима тишины, они были приняты к обсуждению. Какие конкретно меры обсуждались на встрече, не уточняется.

«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — подчеркнул Кравчук.

Сейчас предложение совершенствует рабочая группа. Обсуждение пакета мер состоится 27 апреля. В случае принятия положительного решения документ будет рассмотрен на общем заседании ТКГ 28 апреля и принят окончательно, заключил экс-президент Украины.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал провокацией предложение замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака провести в Донбассе встречу представителей «нормандской четверки» и самопровозглашенных республик. По его мнению, Украине, США и всему Западу необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России.