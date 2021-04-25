Украинский дипломат рассказал об альтернативе разрыву дипотношений с Россией

Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко рассказал о мерах, которые могли бы стать альтернативой разрыву дипломатических отношений между Киевом и Москвой. Слова дипломата приводит «Обозреватель» в воскресенье, 25 апреля.

Как отметил Грищенко, в существующих условиях одним из вариантов могла бы стать приостановка работы украинских консульских учреждений в России, так как в настоящее время они «не имеют возможности действовать эффективно». «Я не рекомендую этого. Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации», — заявил дипломат.

При этом экс-министр подчеркнул, что, по его мнению, о разрыве дипотношений с Москвой киевским властям следовало задуматься еще в 2014 году. В то же время он признал, что подобные действия в большей мере являются исключительно формальностью, поскольку стороны продолжают общение и после официального разрыва отношений.

Ранее в апреле члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией. В свою очередь украинский политолог Павел Рудяков предупредил, что принятие подобных мер может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины со странами, которые поддерживают связи с Москвой, например с Китаем.