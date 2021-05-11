Украина назвала вступление в НАТО исторически неизбежным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал исторически неизбежным вступление страны в НАТО. Об этом сообщает «24 канал».

Кулеба рассказал, что идет поиск формата по участию Киева в предстоящем саммите Североатлантического альянса в Брюсселе 14 июня.

«Членство Украины в НАТО исторически неизбежно. Саммит НАТО в июне — это мини-саммит, где будут только союзники. Мы ищем форматы, чтобы приобщить к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит состоится без Украины, рано», — отметил глава МИД.

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что саммит НАТО, запланированный на 14 июня, пройдет без участия Украины как страны-партнера. Однако вопрос о взаимоотношениях с республикой обязательно будет там обсуждаться, заверил он.

По последним данным, около 64 процентов жителей Украины полностью или частично поддерживают идею вступления в НАТО.