В НАТО признали Украину неготовой к войне

В НАТО признали армию Украины неготовой к войне и несоответствующей стандартам альянса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Отмечается, что в ходе учений Silver Saber-2021, организованных в Житомирской области, была проведена проверка подразделений Сил специальных операций (ССО) украинской армии. По результатам проверки военнослужащие были названы недостаточно подготовленными к работе в составе Сил быстрого реагирования НАТО.

Отмечается, что у украинских военных выявили низкий уровень изучения боевых уставов и тактических знаков, а также поверхностное знание иностранных языков. По данным канала, ранее в страну для обучения ССО были направлены инструкторы из Канады, но они выполнили свою работу некачественно. Помимо этого, на Украине был зарегистрирован высокий отток специалистов, соответствующих стандартам Североатлантического альянса.

26 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Он заявил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание альянса найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение.