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Во Франции посчитали безумием вступление Украины в НАТО

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Читатели французской газеты Le Figaro высказались о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО, пишет «ИноСМИ».

По мнению жителей Франции, идея принять Киев в альянс является безумной. Так, один из них напомнил об обещании не брать в НАТО страны — члены Организации Варшавского договора, подчеркнув, что обязательство было сразу же нарушено.

Другой читатель отметил, что «выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано [бывшему президенту СССР Михаилу] Горбачеву». Также один из пользователей заявил, что вступление Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы «к открытой войне с Россией». Еще один житель Франции отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не раз говорили, что вступление в НАТО невозможно.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. По словам дипломата, Киев понимает желание своих союзников провести саммит в закрытом режиме, как это было в 2017 году. Он добавил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание альянса найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение.

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