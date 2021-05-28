На Украине рассказали о деятельности «российских агентов влияния» в НАТО

Бывший замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос упрекнул НАТО в нежелании предоставлять республике План действий по членству (ПДЧ) на грядущем саммите в Брюсселе из-за позиции России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В сложившейся ситуации экс-чиновник обвинил «российских агентов влияния» в западных странах. Он пояснил, что в последний месяц Москва сумела успешно лоббировать свои интересы и не допустить начала интеграции Киева в военный блок. «Предоставление такого Плана значительно уменьшает способности России по открытию агрессии, а уже принятие решения про принятию в члены НАТО вообще оббивает руки, ноги РФ», — рассказал Кривонос.

Он добавил, что действующие украинские власти также по-настоящему не заинтересованы в глубокой интеграции с альянсом. Об этом, по мнению Кривоноса, свидетельствует отсутствие у Киева своего официального представителя при миссии НАТО с 2019 года. «Это снова-таки показывает отношение руководства страны к решению этой проблемы», — подчеркнул он.

Дискуссия о предоставлении Украине ПДЧ развернулась после обострения ситуации в Донбассе в апреле. Первой с такой инициативой к руководству Североатлантического альянса обратилась Литва, затем ее примеру последовала Латвия. Позже стало известно, что НАТО вовсе отказалось пригласить киевскую делегацию на саммит в Брюсселе, который состоится 14 июня.