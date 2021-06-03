Мир
 
Последние новости
В Центробанке назвали сроки отказа от наличных
Экс-глава MI6 объяснил отсутствие доказательств «лабораторной утечки» COVID-19
Международные резервы России установили новый исторический рекорд
Украина захотела укрепить границу с Белоруссией
Последнее ядерное топливо выгрузили с самого опасного корабля на севере России
Российский футбольный клуб анонсировал подписание контракта с Нурмагомедовым
Евросоюз открыл границы для путешественников из еще одной страны
Привитых россиян предупредили об одной опасности во время авиаперелетов
Кудрин назвал неизбежной раздачу денег просто так
Курс евро рухнул
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова заявила о провале мирового лидерства Запада

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МИД РФ

Заявка стран Запада на мировое лидерство провалилась из-за того, что в ходе пандемии коронавируса они решили не допускать другие страны к конкуренции вместо того, чтобы сотрудничать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передают «Известия».

«Когда ты истинный лидер, тебе не нужно использовать незаконные приемы, тебе не нужно придумывать концепцию политики сдерживания проводить, ты просто лидер, ты можешь собрать вокруг себя страны, организации, людей повести вперед, в кризисный момент принять меры, которые позволят этот кризис преодолеть», — приводит издание ее слова.

Захарова подчеркнула, что Россия, напротив, готова сотрудничать с другими странами — например, помогать вакцинами.

21 мая Захарова предупредила, что наращивание военного присутствия НАТО на Украине может негативно сказаться на урегулировании конфликта на востоке страны. Дипломат также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости тратить на оборону не менее 5 процентов ВВП, а Киев уже сейчас занимает первое место в мире по темпам военных расходов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова заявила о провале западной политики сдерживания
Захарова ответила перебившему ее Венедиктову фразой «вы не на "Эхе Москвы"»
МИД дал советы нежелающим попасть в список недружественных стран
Захарова оценила заявления Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице
Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине фразой «это другое»