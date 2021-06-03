Захарова заявила о провале мирового лидерства Запада

Заявка стран Запада на мировое лидерство провалилась из-за того, что в ходе пандемии коронавируса они решили не допускать другие страны к конкуренции вместо того, чтобы сотрудничать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передают «Известия».

«Когда ты истинный лидер, тебе не нужно использовать незаконные приемы, тебе не нужно придумывать концепцию политики сдерживания проводить, ты просто лидер, ты можешь собрать вокруг себя страны, организации, людей повести вперед, в кризисный момент принять меры, которые позволят этот кризис преодолеть», — приводит издание ее слова.

Захарова подчеркнула, что Россия, напротив, готова сотрудничать с другими странами — например, помогать вакцинами.

21 мая Захарова предупредила, что наращивание военного присутствия НАТО на Украине может негативно сказаться на урегулировании конфликта на востоке страны. Дипломат также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости тратить на оборону не менее 5 процентов ВВП, а Киев уже сейчас занимает первое место в мире по темпам военных расходов.