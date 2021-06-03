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Захарова оценила заявления Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявления властей Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице, назвав это попыткой перевалить ответственность на Россию, а сами заявления Праги — нерациональными. Слова официального представителя МИД опубликованы на сайте министерства.

По мнению Захаровой, Прага сама не может разобраться в версиях произошедшего и призывает Россию заплатить компенсацию за то, что еще расследуется.

«В последнее время из Праги, применительно к российско-чешским отношениям, продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. <...> Хотелось бы отметить, что попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже», — говорится в комментарии Захаровой.

31 мая стало известно, что власти Чехии намерены требовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву. По словам министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, Прага предъявит Москве требования о компенсации уже в июне. Однако для этого, по словам главы внешнеполитического ведомства, понадобится сложная международная процедура.

Отношения двух стран осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м году. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.

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